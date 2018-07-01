Kepez'in yaz eğitimleri başladı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirebilmesi için yaz eğitim kursları açtı. Kepez'in dokuz ayrı noktasında açılan yaz eğitim kursları, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerini kapsıyor.

Kepez Belediyesi, yaz eğitim kursları açtı. Çocuk ve gençlerin daha kaliteli bir yaz tatili geçirebilmeleri için açılan yaz eğitim kursları dokuz noktada öğrencilere hizmet veriyor. Yaz tatili boyunca çocukların hem eğlenerek, hem de öğrenerek eğitim almalarını sağlayacak olan kurslar, 25 Haziran Pazartesi günü başladı. Türkçe, hızlı okuma, drama, matematik, fen bilgisi, İngilizce ve Kuran-ı Kerim eğitimlerinin verildiği yaz eğitim kursları, 1 Eylül'de sona erecek.

Sütçüler Mahallesi'ndeki Osman Gazi Semt Konağı, Şafak Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Semt Konağı, Erenköy, Barış, Adnan Menderes Yüzme Havuzu'ndaki etüt merkezleri, Sakarya, Dokuma, Göksu ve Varsak AKMEK olmak üzere 9 noktada eğitim hizmeti veriliyor. Etüt hizmeti, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Farklı branş öğretmenleri tarafından verilen derslerle, öğrencilerin hem konuları yeniden tekrar etmesi, hem de atladığı sınıfın konularını öğrenmesi sağlanıyor.

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