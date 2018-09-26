Kepez'in üniversite başarısı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, ücretsiz bir eğitim hizmeti olan üniversite hazırlık kursu ile gençlerin üniversite hayalini gerçekleştirmelerine destek veriyor. Bu yıl belediyenin kursu sayesinde lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrenciler, Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kepez Belediyesi, üniversite hazırlık kurslarıyla, birçok öğrencinin tıp, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık gibi bölümleri kazanabilme hayaline destek oldu. Teomanpaşa ve Esentepe mahallelerinde hizmet veren kurslara katılan 120 öğrenci, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Belediyenin kursu ile üniversiteyi kazanan öğrenciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, kurs idarecileri ve öğretmenleri ile veliler de hazır bulundu. Başkan Tütüncü, üniversiteyi kazanan kursiyer öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

'FARKLI OLUN' TAVSİYESİ

Başkan Tütüncü, öğrencilere şöyle seslendi:

“Hayatta, ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemli. Üniversiteyi kazandınız ve lisans programına yerleştiniz. Önemli olan neyi yaptığınız değil, nasıl yaptığınızdır. Yaptığınız her işin en iyisini yapmak lazım. Yaptığınız işin en iyisi olmalısınız. Bunun için mücadele etmelisiniz. Okuduğunuz fakültelerde binlerce gencin okuduğunu aklınızdan çıkarmayın. Hayatın içerisinde mümtaz bir yer edinmeniz, kendinize ekleyeceğiniz donanımlarla mümkün olacak. Kendinize ne kadar donanım ekleyebilirseniz hayatta o kadar başarılı olursunuz. Mesleğiniz sınıf öğretmeni, doktor, avukat olabilir ama farkınız ne? Kendinize hep fark getirecek noktalar oluşturmaya gayret gösterin. Bunu yaparsanız aranan insan olursunuz. Her gün yeni şeyler öğrenmeye gayret edin. Öğrenmek kadar güzel bir şey yoktur. Öğrenmeyi öğrendikçe yeni şeyler öğrenmek kolaylaşacak."

Belediye olarak en çok gençleri ve çocukları önemsediklerini vurgulayan Tütüncü, “Toplumun ana taşıyıcısı, yarının taşıyıcısı gençlerdir, çocuklardır. Gençlere ve çocuklara yönelik yaptığımız bir çalışmada, gençlerin mutlu olmasına küçük bir katkı sağlayabilmişsek bundan mutluluk duyarız. Üniversite hazırlık kurslarımızın başarısından dolayı öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve başkan yardımcımı tebrik ediyorum. Kurslarımızı daha da geliştireceğiz. Daha çok başarı hikâyeleri toplamaya, daha çok ortak anı biriktirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Öğrenciler de kursları açarak, üniversiteyi kazanmalarını sağlamasından dolayı Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti.

Kepez Belediyesi bu yıl da Teomanpaşa Kurs Merkezi ve Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nda öğrencilere ücretsiz üniversite hazırlık kursu vermeye devam edecek.

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