Kepez'in ulusal yarışması genç yeteneklerini bekliyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, gençlerin büyük ilgi gösterdiği müzik yarışması Kepez Müzik Ödülleri'nin 5'incisi için kolları sıvadı. Ulusal çapta düzenlenen yarışma Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapacak genç yetenekleri bekliyor.

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek 'Kepez Müzik Ödülleri' başvuruları devam ediyor. Yeni yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edilmesini ve her yıl bir başka usta ismin şarkılarıyla anılmasını bir gelenek haline getiren yarışma için son başvuru tarihi 14 Aralık.

GENÇ YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Geçen yıl Kepez sınırlarını aşarak ulusal bir yarışma haline gelen 'Kepez Müzik Ödülleri', yeni yeteneklerin keşfi ve erken yaşta daha iyi bir eğitim alarak başarılı birer sanatçı olmaları için genç yeteneklere ufuk açıyor. Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri adıyla düzenlenecek para ödüllü yarışmaya, Türkiye genelindeki 15 ve 30 yaş grubundaki gençler katılabilecek. Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışmanın birincisi Kepez, ikincisi Antalya, 3 ve 4'üncüsü ulusal çapta gerçekleştirilmişti. Bu yıl yine tüm Türkiye'den başvuru kabul eden yarışmanın yarı finalleri 7-8 Ocak 2019, Finali ise 28 Ocak 2019'da gerçekleşecek.

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