Kepez'in Tek Sarnıç Kent Parkı açıldı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü'nden tahsisini aldığı Avni Tolunay Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerindeki 67 bin metrekarelik ormanlık alanı kent parkına dönüştürdü. Adını içerisinde bulunan tarihi sarnıçtan alan Tek Sarnıç Kent Parkı, törenle açıldı.

Tek Sarnıç Kent Parkı'nın açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Başkan Hakan Tütüncü, göreve geldikleri günden beri 3 milyon 300 bin metrekarenin üzerinde yeni yeşil alan inşa ederek çevreci bir belediye olmanın en güzel örneklerinden birini Antalya'da göstermiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Göreve geldiklerinde 250'ler seviyesinde olan mahalle parklarının, bugün 600'ün üzerine çıktığını ifade eden Tütüncü, "Göreve geldiğimizde Kepez'de hiç temalı park yoktu. Bugün açmış olduğumuz Tek Sarnıç Kent Parkı, 6'ncı temalı parkımız ve yeni rekreasyon alanı projeleriyle, yeni yeşil alan projeleriyle birlikte bu çıtamızı yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Tek Sarnıç Kent Parkı'nın düzenlenmeden önce geceleri farklı niyetlere sahip insanlar tarafından barınak noktası haline geldiğini, düzenlemeyle birlikte bu sorunun tamamen çözüldüğünü söyleyen Tütüncü, "Bugün içinde bulunduğumuz 67 bin metrekarelik bu alan, daha önceden Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir alandı. Atıl vaziyetteyken geceleri farklı niyetlere sahip insanların barınak noktasıyken şimdi ışıl ışıl bir park haline geldi. Çok çeşitli etkinlik alanları, spor alanları ve serbest piknik alanlarıyla halkımızın çok farklı beklentilerini karşılamak için burası ideal bir mekan, ideal bir merkez haline gelmiş oldu. 6'ncı temalı parkımız hepimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Törende konuşan Kaymakam Özgödek ise hizmet gerçekleştirmenin kolay bir iş olmadığını belirterek, "Antalya'da görev yapmadan önce birçok yerde görev yaptım. Gerçekten kolay bir coğrafyada bulunmuyor Antalya. Antalya gibi bir ucundan öbür ucu 650 kilometreyi kapsayan bir alanı idare etmek çok zor. Bir de böyle nitelikli hizmetlere kavuşmasını sağlamak gerçekten büyük bir gayret işi, büyük bir gönül işi. Bunu ancak sevdalı olanlar, Kepez'e ve Antalya'ya sevdalı olanlar gerçekleştirebilir" dedi.

'KEPEZ ARTIK ANTALYA'NIN ÖN BAHÇESİ'

Son 1.5 ay içerisinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte 4-5 kez açılış töreninde bir araya geldiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise "Bizler yorulmak nedir bilmeyiz. Bu açılış törenleri bizi yormaz, mutlu eder" dedi. Kepez'in 2004 öncesinde ihmal edilmiş bir bölge olduğunu söyleyen Türel, "Kepez, 2004 senesi öncesinde, yerel yönetimlerde bizler nöbeti devralıncaya kadar Antalya'da ihmal edilmiş bir bölgeydi. Altyapısı yoktu, gecekondu sorunu vardı ve böylesine modern parklar, böylesine modern eserler görebilmek mümkün değildi. O dönem bir şey söylemiştim, Antalya'da Kepez'e arka bahçe gözüyle bakanlara bir uyarıda bulunmuştum. Kepez, artık Antalya'nın arka bahçesi değil, ön bahçesi olacak demiştim. Bugün artık bunun gerçekleştiğini görmenin, gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

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