Kepez'in Sultanları moral depoladı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyespor Bayan Voleybol A takımı, sezon maçlarına çıkmadan önce moral ve motivasyon kazanmak için yönetimle kahvaltıda buluştu.

Antalya Kepez Macera Ormanı'nda gerçekleşen kahvaltıda keyifli zaman geçiren sporcular, kahvaltı sonrası ata binmenin heyecanını yaşadı. Bu sezon A takımında yer alan sporcuların birçoğu alt yapıdan yetişerek A takımına yükselmiş isimlerden oluşuyor. Yoğun bir antrenman programıyla sezona hazırlanan Kepez'in Sultanları, sezonda emeklerinin meyvesini alacaklarını ve sezonu üst sırada bitireceklerini belirterek, karşılaşmalara hazır olduklarını söyledi.

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, genç ve dinamik voleybol A takımının bu sezon çok iyi sonuçlar alacağına inandığını belirterek, "Birbirlerini tanımaları sayesinde iyi bir iletişim kuruyorlar. Bunu maçlarda avantaja dönüştüreceklerine de eminim. Kepezin Sultanlarına başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

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