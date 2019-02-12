ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, her mahalleye Aile Sağlığı Merkezi (ASM) kazandırılması çalışmasına bir yenisini ekliyor. Türkan Erdoğan Atabeyli Aile Sağlık Merkezi, Emek Mahallesi'nde açılıyor.

Kepez'in sağlık üssüne yeni bir ASM ekleniyor. Kepez Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle inşa edilen Türkan Erdoğan Atabeyli Aile Sağlık Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Emek Mahallesi 2191 sokaktaki ASM, 14 Şubat Perşembe saat 11.00'de törenle hizmete açılacak. Türkan Erdoğan Atabeyli Aile Sağlık Merkezi'nde 6 doktor görev yapacak. Kepez Belediyesi'nin katkıları ile ilçeye bugüne kadar 11 ASM kazandırıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRNEK BELEDİYE

İlçeye yeni bir ASM kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Doktor da sağlık da Kepez'in mahallelerine daha yakın olsun diyerek çıktığımız yolda akıllı hastaneden diş hastanesine, aile sağlık merkezlerinden belediye sağlık merkezine kadar belediyecilik hizmetlerinde örnek teşkil edecek çok sayıda hizmeti ilçemize kazandırdık" dedi. Kepez Belediyesi'nin her alanda hemşehrilerinin yanı başında olduğunu aktaran Başkan Tütüncü, “Kepezimiz her hizmetin en iyisine layık" diye konuştu.

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