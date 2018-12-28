Kepez'in kedileri 'ev'lendirildi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin Sokak Hayvanları EV'leniyor etkinliği kapsamında bu ay sokak kedileri sıcak yuvaya kavuştu. Sokak kedileri için üretilen rengarenk evlerin ilk örnekleri, Fatih Sultan Mehmet Parkı'na monte edildi.

Kepez Belediyesi atölyelerinde üretilen kedi evleri ile sokak kedilerinin soğuk ve yağmurlu kış günlerini rahat geçirmesi sağlanacak. İki katlı, içinde mama ve su kabı olan rengarenk boyanmış kedi evlerinin yerleştirilmesine tanıklık eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti.

Birçok parkta kedi evlerinin örneklerinin görülebileceğini belirten Başkan Tütüncü, bu evlerde hem yiyecek ve içecek, hem de sıcak bir ortam olacağını söyledi. Şirin görüntüleriyle şehre güzellik katan kedi evlerini sokak hayvanlarının hizmetine vereceklerini belirten Tütüncü, “Medeni şehir olabilme önceliklerinden birisi, bütün canlılara saygı göstermektir. Sokak havyanlarına yönelik çok daha fazla imkanları üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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