Kepez'in genç yeteneklerine eşofman

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyespor Kulübü'nün okullar arası yaptığı yetenek taramasında tespit edilen ve 4 spor kulübü bünyesinde futbol yeteneklerini geliştiren 420 öğrenciye, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle eşofman dağıtıldı.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, genç yetenekler ve aileleri katıldı. Futbol yetenek taraması eşofman dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, başarıyla sürdürülen Türk futbolu altyapısına sporcu kazandırma projesinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

SOSYAL VE AKADEMİK EĞİTİMLER DE VAR

Sporu spor olsun diye yapan bir belediye olmadıklarını vurgulayarak konuşmasına başlayan Başkan Hakan Tütüncü ise sadece futbolda değil, basketbol ve voleybolda da her yıl 10 binlerce çocuk arasından yetenek taraması yaparak sporcu yetiştirdiklerinin altını çizdi. Genç nüfusa sahip Türkiye'de profesyonel takımlarında çok fazla yabancı sporcu olmasının düşündürücü olduğuna dikkat çeken Tütüncü, bir yandan da çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup daha iyi bir vatandaş haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

'YETENEKLERİMİZİ FARK EDİYORUZ'

Bir belediyenin her yıl 60 bin öğrenciyi yetenek taramasından geçirip seçilen öğrencilere eğitim vermediği gerekçesiyle hukuken eleştirilemeyeceğini belirten Hakan Tütüncü, geleceği düşündükleri için bu sorumluluğu üstlendiklerini söyledi. Liglerde oynayabilecek, dünyaya pazarlayabilecek yetenekler olduğunu belirten Tütüncü, yapılması gerekenin onları fark edip ufuk vermek olduğunu kaydetti.

'GÖNÜLLERİNİ DOYURMALIYIZ'

Çocuklara ne kadar kıymet verilirse o kadar iyi gelecek sağlanabileceğini vurgulayan Hakan Tütüncü, "Gelecekte siz evlatlarınızla gurur duyun, onlar da geriye dönüp baktıklarında sizlerle gurur duysunlar. Bir çocuğun karnını doyurmak, üstünü giydirmek, cebine para koymak yeterli değil. Çocukların gönüllerini doyuramazsak, neticeye varamayız. Gönüllerini buralarda doyuruyoruz. Kepez Belediyesi'nde 190'dan fazla öğretmen çalışıyor. Bu kadar öğretmenin çalıştığı bir başka eğitim kurumu yok" dedi.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen altyapı futbolcularına eşofman hediyesi töreninde, öğrencilerin tecrübelerini arttırabilmeleri adına Poplin Spor, Kepez Gençlik ile Kepez Dokuma Spor Kulüplerinin kurulduğu da açıklandı.

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