Kepez'in bitki heykelleri

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi seralarında üretilen süs bitkileri, özellikle Dokuma Park, Kepez Kent Ormanı ve Seyir Terası gibi şehrin cazibe noktalarında görsel şölen sunuyor.

Kepez Belediyesi ağaçlandırmadan çiçeklendirmeye kadar her türlü bitki üretimini kendi seralarında gerçekleştiriyor. Seralarda özel olarak tohumlandırılıp yetiştirilen bitkilerden yapılan bitki heykelleri

özellikle Dokuma Park, Kepez Kent Ormanı ve Seyir Terası gibi şehrin cazibe merkezlerine yerleştiriliyor.

Renkleri ve fiziki yapıları ile ilgi odağı olan bitki heykelleri görsel şölen oluşturuyor. Dokuma Park ve Anadolu Oyuncak Müzesi'nin bahçelerini süsleyen bitki heykelleri, Kepez Belediyesi ekiplerince özenle hazırlanıyor ve bakımları yapılıyor.

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