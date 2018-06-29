Kepez'in akademik spor eğitimleri sınırları aştı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyespor Kulübü, çocuk ve gençlere sporda akademik eğitim verebilmek için sınırları aştı. Kulüp, 6-14 yaş grubuna voleybol ve basketbol eğitimlerini Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde veriyor.

Kepez Belediyesi, Antalya'da bir ilke imza attı. Kepez Belediyespor Kulübü, yeni bir projeyi daha uygulamaya koydu. Belediyespor Kulübü, voleybol ve basketbol branşlarında akademi oluşturarak, çocuk ve gençlerin eğitim almalarına olanak sağlıyor. Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor eğitimlerini gerçekleştiren Kepez Belediyespor, voleybol ve basketbol branşlarında başarı gösteren sporculara da alt yapıya girme şansı sunuyor.

BAŞARILI ÇOCUKLARA FIRSAT

Kepez ilçesi dışında bulunan spor akademisi, ilk etapta voleybol ve basketbol branşlarında eğitim veriyor. 12 ay eğitim verilmesi planlanan akademide yaz aylarında hafta içi, eğitim ve öğretim döneminde hafta sonları eğitimin devam etmesi planlanıyor. Kepez Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Sadece Kepez'de değil, Antalya genelinde voleybol ve basketbola ilgi çekmek ve başarılı çocuklarımıza fırsat vermek amacıyla, akademiyi kurdu" dedi. Ünlüoğlu, sürdürdükleri yetenek taramalarına da daha çok yoğunlaşacaklarını ve eğitim için projelerinin devamının geleceğini ifade etti.

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