Kepez, genç yetenekler arıyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin 'Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi 'kapsamında okullarda gerçekleştirdiği yetenek taramaları başladı. Taramalar ilk etapta futbol branşında, 54 ilkokulda yapılacak.

Spor alanında yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 5 yıl önce Kepez Belediyesi tarafından başlatılan 'Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi' yine yetenekli sporcuları arıyor. Kepez'de 54 ilkokulunda yapılacak taramalarda yetenekli bulunan gençler, Kepez Belediyespor'un altyapısına alınacak. İlk etapta futbol branşında başlayan taramalar her gün 2 okulda gerçekleştirilecek. Her yıl okullarda yapılan taramalarla yüzlerce yetenekli çocuk, akademik eğitim alma ve kariyer basamaklarını tırmanma şansı yakalıyor. Önümüzdeki günlerde voleybol ve basketbol branşlarında da yetenek taramaları gerçekleştirilecek.

'ÇOCUKLARIMIZI SPORLA BULUŞTURUYORUZ'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk futboluna altyapı desteği vermek ve sporu ilçedeki tüm çocuklarla buluşturmak için 'Kepez'in Yıldızları' projesini başlattıklarını söyledi. Başkan Tütüncü, projeyle okullardaki öğrencilerin sportif yeteneklerinin keşfedilerek, spora kazandırıldığını vurguladı.

'GENÇ YETENEKLERİ SPORA KAZANDIRIYORUZ'

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu da "Bu proje sayesinde geçtiğimiz yıllarda birçok genç yeteneği spora kazandırdık. Kulüp olarak hazırladığımız ve hayata geçirdiğimiz projelerle Türk sporunun ihtiyacı olan sporcuları yetiştiriyoruz. Kepez'in Yıldızları Projesi her yıl geleneksel olarak faaliyetlerini sürdürecek" dedi.

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