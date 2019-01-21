Kepez, galibiyetle başladı

ANTALYA, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Kepez Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u 3- 1 mağlup etti.

BAL 7'nci Grup'ta mücadele eden Kepez Belediyespor, Hasan Doğan Stadyumu'nda Konyaaltı Belediyespor'u konuk etti. Kepez Belediyespor, maçın ilk 6 dakikasında attığı 2 golle hızlı bir başlangıç yaptı. 4'üncü dakikada Emrah Şenol'un golüyle öne geçen Kepez, 6'ncı dakika Fatai Adebowale Gbadamosi'nin golüyle 2-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Konyaaltı Belediyespor'un attığı golle durum 2- 1 oldu.

İkinci yarıda Konyaaltı Belediyespor, farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Oldukça çekişmeli anların yaşandığı maçta 90+2'de Enes İlhan Yüksel'in attığı golle Kepez Belediyespor karşılamayı 3-1 kazandı.

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