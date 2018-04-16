Kepez'e Yeşilçam Müzesi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, 1964'ten beri düzenlediği film festivaliyle sinemaya destek veren Antalya'ya, Türk sinemasının hatıralarının yaşatılacağı müze yaptı. Dokuma Yeşilçam Müzesi'nde, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinin ve Yeşilçam'ın ünlü filmlerinin hatıraları olacak.

Kepez Belediyesi, Dokuma Park'ta Anadolu Oyuncak Müzesi'nden sonra sinema müzesi hazırladı. Eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinin konukevi, Antalya'nın 1964'ten beri düzenlediği film festivaliyle destek verdiği Türk sinemasının hatıralarının yaşatılacağı bir müze haline getirildi. Dokuma Yeşilçam Müzesi, isminin verildiği tesisteki çalışmalar tamamlandı.

DOKUMA YEŞİLÇAM MÜZESİ

Sinemaseverleri, Türk filmlerinin hatıralarıyla buluşturacak olan müzede, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinin portre fotoğrafları, karikatürleri ile Yeşilçam'ın ünlü filmlerinin afişleri yer alıyor. Çiçek Abbas filminde İlyas Salman'ın kullandığı minibüsün bir benzeri de müzenin önünde sergileniyor. Ziyaretçiler, müzeyi, Türk filmlerinin müziklerini dinleyerek gezebilecek. Yaz aylarında ise müzenin bahçesinde yazlık sinema nostaljisi yaşatılacak. Bu amaçla açık hava sinema günleri düzenlenecek.

TÜRK SİNEMASININ HATIRALARI YAŞATILACAK

Dokuma Yeşilçam Müzesi'nin kurucusu olan Başkan Hakan Tütüncü, Antalya'nın 1964'ten beri film festivali düzenlediğini anımsatarak, "Antalya, Türk sinemasına uzunca yıllar hizmet vermiş bir şehir. Müze çalışmasıyla Antalya'da, Yeşilçam'ın, Türk filmlerinin hatıralarını yaşatalım istedik. Bu müzeyi Dokuma'da oluşturarak, Antalya'ya armağan ettik. Müzede, 1930'lardan itibaren Türk sinemasının tarihini, sanatçılarının fotoğraflarını, yüzlerce filmin afişini görebilmek mümkün olacak" dedi.

UNUTULMAZ FİLMLERİN AFİŞLERİ MÜZEDE

Başkan Tütüncü, müzede nelerin olduğu ile ilgili de şu bilgiyi paylaştı:

"Türk sinemasına uzunca yıllar hizmet vermiş, Türk sinemasına büyük hatıralar bırakmış, aramızdan ayrılıp gitmiş, her birisi ülkemiz ve insanımız için çok değerli sanatçılarımızın karikatürleri müzemizde bulunuyor. Karikatürler, müzemiz için özel yapılmış. Sinema tutkunlarını, Türk sineması tarihi ile buluşturacak olan yüzlerce filmin afişinin bulunduğu müzemizde, Türk sinemasının unutulmaz erkek ve kadın karakterlerinin portre fotoğrafları ile Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin setlerinde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor. Müze için film müziklerinin orijinal plaklarından bir koleksiyon da oluşturduk. Müze ziyaretçileri, bu plakları gramofondan dinleme imkânı bulacaklar."

YAZLIK SİNEMA DA OLACAK

Hakan Tütüncü, Antalya için Türk sinemasıyla ilgili güzel bir hatıra müzesi oluşturduklarını aktararak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Müzemiz, hemşehrilerimizin haftanın her günü ve saatinde kahvelerini ve çaylarını yudumlayarak, Türk sinemasının hatıralarıyla buluşabileceği güzel bir mekân oldu. Müzemizin bahçesinde açık hava sineması da olacak. 30-40 yıl evvel Antalya'da açık hava, yazlık sinemalar çok meşhurdu. O yıllarda yaşamış büyüklerimiz için hatıralarını yeniden yaşayabilecekleri güzel bir mekan oluşturmuş olacağız. Yeni kuşaklar da o yıllarda nelerin yaşandığını, nasıl bir sosyal dokunun olduğunu bilmiyorlar. Gençler için de müzemizi, geçmişteki nostaljik sosyal ortam ile buluşabilecekleri güzel bir mekan haline getireceğiz."

Tütüncü, yapımını tamamladıkları Dokuma Yeşilçam Müzesi'ni yakın bir tarihte hizmete açacaklarını sözlerine ekledi.

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