Kepez'e yeni semt parkı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeyi yeni yeşil yaşam alanları ile donatmaya devam ediyor.

Antalya'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Kepez, mahallelere yeni semt parkları ekliyor. Yüzlerce yeni semt parkını hizmete açan Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Altınova Sinan Mahallesi'nde yeni bir semt parkı için çalışmaları sürdürüyor. Altınova Sinan Mahallesi'nde Cemre Çağlar Yücelen Sokak üzerine inşa edilen semt parkı geniş alanı ile vatandaşlara günlük hayatın içerisinde kısa bir mola imkanı sunacak. Semt parkı, toplamda 7001 metrekare kullanım alanı ile hizmet verecek.

İçerisinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, pergole ve oturma gruplarının yer alacağı semt parkı, devam eden çalışmaların ardından hizmete açılacak.

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