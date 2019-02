Kepez'e yeni sağlık merkezi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından yaptırılan Türkan- Erdoğan Atabeyli Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi Emek Mahallesi'nde tarafından yaptırılan Türkan- Erdoğan Atabeyli Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Emek Mahalle Muhtarı Süleyman Kabaağaç, hayırsever Tülay Atabeyli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Tülay Atabeyli, "Canımdan öte annem ve babımın en çok istekleri sağlık alanında tüm vatandaşların hizmet alabilecekleri bir yer yapmaktı. Bu isteklerini yerine getirmek için adım attıklarında her ikisini de arka arkaya kaybettik. Annem ve babamın istekleri benim için vasiyet oldu. Hayırlı olsun" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de, anne babalarının hatıralarını yaşatan Atabeyli kardeşlere teşekkür etti. Kepez'in kendileri için ayrı bir güzelliği olduğuna değinen İl Sağlık Müdürü Hülür; “Kendisi de bir hekim eşi olan Hakan başkanımızla sağlıkla alanında Kepez'e yapacağımız bir hizmette hiç dert edinmiyoruz. Çünkü; bizden daha fazla kendisinin dert edindiğini biliyoruz. Bu anlamda başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum" dedi.

'HAYALLERLE YOLA DÜŞÜYORUZ'

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de her açılış töreninin mutluluk paylaşımı ve yeni hedeflere doğru yol almak olduğunu söyledi. Tülay ve Gülay Atabeyli kardeşlere teşekkür eden Başkan Tütüncü, belediye olarak her aşamada hayırseverlerin yanında olduklarını ifade etti. İlçede 11'inci aile sağlığı merkezini açtıklarını kaydeden Başkan Tütüncü, sağlık alanında pek çok proje yürüttüklerini söyledi.

KEPEZE YENİ SAĞLIK YATIRIMLARI

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 25 Şubat Pazartesi günü saat 11.00 yapılacak '123 projeyle 2023 Vizyonu'nu adıyla projelerini paylaşacağını kaydeden Hakan Tütüncü, burada sağlıkla ilgili önemli projeler açıklayacaklarını söyledi. Tütüncü, sağlık alanında çağ atlayan bir Kepez'e doğru ilerleyeceklerini vurguladı.

EMEK'E 112 ACİL İSTASYONU

Kepez'e layık örnek bir seçim beyannamesi hazırladıklarını da bildiren Hakan Tütüncü, “Önemli olan akıp giden zamanın içerisinde laf değil icraat üretmek, çok konuşmak değil iş üretmek, icraatlar meydana getirmek. 2009 yılında Kepezin sokaklarında yürürken bizlerden tapu istenirdi, kat artışı istenirdi. Şimdi ise bize kreş yapın, spor merkezi yapın, sağlık merkezi yapın, yüzme havuzu yapın diyorlar. Bu Kepez'in nasıl kabuk değiştirdiğini göstermeye yeter de artar" dedi. Hakan Tütüncü, Emek Mahallesi'ne 112 Acil İstasyonu da yapacaklarını kaydetti.

'KEPEZ'İN SAĞLIK İHTİYACI KALMADI'

Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek de Kepez'in kaydettiği gelişmelerle artık ilçede sağlık alanında ihtiyaçların kalmadığını söyledi. Açılış konuşmalarının 6 hekimin görev yapacağı Türkan- Erdoğan Atabeyli Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı.

