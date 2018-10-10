Kepez'e tarihi motifli çeşme

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli yerlerine Osmanlı dönemindeki çeşmelerin mimarisinden esinlenerek 6 meydan çeşmesi yapıldı.

Kepez Belediyesi tarafından Osmanlı mimari tarzıyla yapılan ilk çeşme, Kepez Park Orman'a inşa edildi. Isparta'daki Ulu Camii çeşmesinin benzeri olarak yapılan çeşme, tamamen el işçiliğiyle dikkati çekiyor. Kent Ormanı ve Dokumapark'a Emirgan Çeşmesi (İstanbul), Belediye hizmet binası önüne Hacı Adil Bey Çeşmesi (Edirne), Çelebi Sultan Mehmed Camii bahçesine Bosna Çeşmesi ile Laleli Çeşmesi ve Park Orman Ulu Camii Çeşmesi örneklerini yaptıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çeşmelerin özel bir mimari, anıtsal bir yapı niteliği taşıdığına işaret etti.

Türk edebiyatında suyun önemli bir tema olduğuna vurgu yapan Başkan Tütüncü, Kepez'i, su kültürüyle zenginleştireceklerini belirterek, "Kepez'i atalarımızın meydan çeşmeleriyle buluşturduk. Kalıcı bir eser olan meydan çeşmeleri 100 yıl sonra da yine Kepezlilere su vermeye devam edecek" dedi.

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