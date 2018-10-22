Kepez'e 160 bin metrekarelik meydan

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de yapılan 160 bin metrekarelik kent meydanı inşasında sona gelindi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlik buluşmaları kapsamında Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun konferans salonunda soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Başkan Hakan Tütüncü, Yeni Mahalle'de yapımı süren Kepez Kent Meydanı'nın tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Şehrin merkezi noktasındaki Seyhan Caddesi üzerine 47 bin metrekarelik alana inşa ettikleri kent meydanının yıl sonunda hizmete açılacağını kaydeden Başkan Tütüncü, "Meydanın yanındaki Seyhan Caddesi'ni de önümüzdeki dönem trafiğe kapatarak yayalaştırmayı planlıyoruz. Böylece Kepez'e, 160 bin metrekarelik bir etkinlik ve gezinti alanı kazandırmış olacağız" dedi.

KEPEZ'İN KALBİNE MEYDAN

Kepez Kent Meydanı, Yeşilırmak Caddesi ile Ceyhan Caddesi arasında, ilk ve orta öğretim kurumları, Turgut Özal Spor Salonu, Hasan Doğan Stadı, belediye spor kulübünün tesisleri, kapalı semt pazarı il Çelebi Sultan Mehmed Camii'nin bulunduğu 1 kilometrelik alanı kapsıyor. Kent meydanında çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanları, tören alanı, anıt alanı, ticari birimler, kamusal alanlar, model araç oyun alanı (200m2) kaykay oyun alanı (1250m2) ve küçük fıskiyelerden oluşan kuru havuz yer alıyor.

Çok amaçlı etkinlik alanı (10 bin m2), konser, söyleşi, sergi, miting gibi etkinliklerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Kent meydanında yoğun olarak dört mevsim yaşayabilen endemik bitkilerin yer aldığı peyzaj alanları da yer alacak.

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