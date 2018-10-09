Kepez, dünya şampiyonu oldu

ANTALYA, () - DÜNYA Plaj Güreşi Şampiyonası'nda, Kepez Belediyespor'un güreşçileri Şueda Özcan Dünya birincisi, Ayşe Asena Şah Dünya ikincisi, Özlem Şimşek dünya üçüncüsü oldu.

Kepez Belediyespor'lu 3 sporcu, Muğla Dalyan'da 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. 18 ülkeden 300 kişinin ter döktüğü şampiyonada, Kepez Belediyespor'un sekiz sporcusu milli takım kadrosunda yer aldı. Şampiyonada gençler 60 kiloda kategorisinde Şueda Özcan Dünya birincisi, Ayşe Asena Şah Gençler +60 kiloda Dünya ikincisi, Yıldızlar 50+ kiloda Özlem Şimşek dünya üçüncüsü oldu.

Elde edilen başarıdan gurur duyduklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etme başarısı gösteren sporcularımızı ve Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'mize altın, gümüş ve bronz madalya kazandıran sporcularımızın antrenörlerini de tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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