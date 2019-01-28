Kepez Devlet'e yeni doğan ünitesi

ANTALYA, () - AYLIK ortalama 350 doğumun gerçekleştiği Kepez Devlet Hastanesi'nde, acil bir ihtiyaç olan yeni doğan bakım ünitesi, Başkan Hakan Tütüncü'nün de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün çabasıyla ilçeye kazandırılan 350 yatak kapasiteli ve Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi olan Kepez Devlet Hastanesi, yeni üniteleriyle büyümeye devam ediyor. Bu ünitelerden biri de aylık ortalama 350 doğuma ev sahipliği yapan hastanede önemli bir eksiklik olan yeni doğan bakım ünitesi oldu.

Önemli bir eksikliği giderecek olan yeni doğan bakım ünitesi, Başkan Hakan Tütüncü, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan ile ünitenin sağlık personelinin katıldığı törenle hizmete girdi.

ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK GİDERİLDİ

Ünitenin açılışında konuşan Başhekim Gürkan, yeni doğan bakım ünitesinin, Antalya'daki kamusal hastanelerde önemli bir ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Kepez Devlet Hastanesi olarak bu ihtiyacı hissettiklerini aktaran Gürkan, “Aylık ortalama 350 doğum oranına sahibiz. Ayda 15'e yakın yeni doğan bebeği, yeni doğan bakım ünitemiz olmadığı için başka hastanelere sevk ediyorduk. Açılışını yaptığımız yeni doğan ünitesiyle hem ihtiyacımızı giderdik hem de ilimize bu alanda bir katkı sağlamış olduk" ifadesini kullandı.

KEPEZ, HASTANESİYLE İFTİHAR EDİYOR

Başkan Hakan Tütüncü de konuşmasında şunları söyledi:

“Kepez Devlet Hastanesi, Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi. Bu hastaneyi, ilçemize kazandırmak için büyük gayret göstermiştik. Bu gayretlerimizin neticesinde hastane şimdi Kepezli hemşehrierimizin hizmetinde. Hastanemiz yeni servisleriyle sağlık dünyasına güzellikler kazandırmaya da devam ediyor. Bugün de yeni doğan yoğun bakım ünitesini hizmete açtık. Bu ünitemiz ile birlikte hastanemizde çocuklarımıza son derece güzel bir ortamı kazandırmış olduk. Kepez Devlet Hastanesi güzel bir hastane; varlığı ile iftihar ettiğimiz Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi. Kepez'de, sağlık alanında çok daha güzel işler yapacağız."

Açılışın ardından Başkan Hakan Tütüncü'ye, açıldığı günden bugüne hastanede verilen hizmetlerle ilgili bilgi verildi. Daha sonra da günün anısına pasta kesildi.

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