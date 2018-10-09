Kepez, deplasmandan puanla döndü

ANTALYA, () - BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Kepez Belediyespor, deplasmanda Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'la 3- 3 berabere kaldı.

Kepez Belediyespor, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile deplasmanda karşılaştı. 3-3 berabere biten maçtan her iki takım 1'er puana razı oldu. İki zorlu takımın karşı karşıya geldiği maçta, fizik ve mücadele gücü oldukça yüksek çekişmeli bir oyun oynandı. Bölgesel Amatör Lig'in 5. haftasında Kepez Belediyespor, sahasında Serinhisarpor'u konuk edecek. Maç, 14 Ekim Pazar saat 15.00'da Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanacak.

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