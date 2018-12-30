Kepez'den yeni yıla merhaba konseri

  ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Yeni Yıla Merhaba Konseri' verdi. Şef Tahir Çetin yönetimindeki koro Kepezlilere unutulmaz müzik ziyafeti sundu. Türk Sanat Müziği seven gönüllülerden kurulan Kepez Belediyesi...

Kepez'den yeni yıla merhaba konseri

 

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Yeni Yıla Merhaba Konseri' verdi. Şef Tahir Çetin yönetimindeki koro Kepezlilere unutulmaz müzik ziyafeti sundu.

Türk Sanat Müziği seven gönüllülerden kurulan Kepez Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, yeni yıla merhaba konserini Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Şef Tahir Çetin yönetimindeki koro, çeşitli makamlarda şarkılar seslendirerek yeni yıla 'merhaba' dedi. Kepezlilerden büyük ilgi gören konserde, geçmişten günümüze gönüllere mühürlenmiş eserler seslendirildi. Farklı yaş ve meslek gruplarındaki müziğe aşık kişilerden oluşan Kepez Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yıl boyunca verdiği konserlerle musiki sevdalılarını bir araya getirdi. Koronun konserleri halka açık ve ücretsiz gerçekleştiriliyor.

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