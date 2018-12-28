Kepez'den yeni döneme insan odaklı 123 proje

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, '123 proje ile hedef 2023' sloganıyla yola ve yolculuğa devam edeceklerini belirterek, “123 projemizin tamamı insan odaklı belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olacak" dedi.

Hakan Tütüncü, ilçedeki hizmet başarısına katkı veren personeli ile sabah kahvaltısında buluşmaya devam ediyor. Başkan Tütüncü, bu kez AKMEK, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi, kültür müdürlüğü, belediye tiyatrosu, üniversite hazırlık kursu, etüt merkezleri, robotik kodlama eğitim merkezi ve müzik okulları personeliyle bir araya geldi.

Belediye yemekhanesindeki buluşmada konuşan Tütüncü, “Bugün tamamıyla halka temas eden, halka yönelik çalışmalarımızı yapan belediye ekibimizle bir araya geldik. Her birine gönülden teşekkür ederim. Çünkü bu personelimizle 10 yıldan beri kültürel ve sosyal belediyecilikte ve insan odaklı belediyecilikte çok büyük hizmetlere ve projelere imza attık. Kepez'in, bugün sosyal ve kültürel belediyeciliğin, sanatsal etkinliklerin Antalya'daki merkezi haline gelmesinde çalışanlarımızın çok büyük emeği var. Bu sebepten dolayı kreş, etüt merkezleri, Kültür Müdürlüğü, müzik okulları, robotik eğitim merkezi, üniversite hazırlık kursu, belediye tiyatrosu ile AKMEK çalışanlarımıza teşekkür ederim. Dillere destan çalışmalar yaptılar" ifadesini kullandı.

YENİ DÖNEMİN MERKEZİNDE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ VAR

Tütüncü, 2009'da 41, 2014'te 70 proje ile yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Her iki dönemimde de hemşehrilerimize vaat ettiğimiz proje adedinin çok fazlasını Kepez'e kazandırdık. Yeni dönemde de vites büyüterek yola ve yolculuğumuza devam edeceğiz. 3'üncü dönemimizde '123 proje ile hedef 2023' diyoruz. 123 projemizin tamamı insan odaklı belediyecilik anlayışımızın yansıması olacak. Binalar ve icraat yapmaktan çok, kente bir kimlik, kültür ve sanat iklimi armağan etmeye ve Kepez'de farklı cazibe merkezi oluşturmaya yönelik doğrudan insana dokunan projelerimiz olacak. Yeni dönemin temeline insan merkezli belediyecilik anlayışını daha büyük bir şekilde yerleştiriyoruz."

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