Kepez'den yatırımcı bütçe

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin 2019 yılı tahmini bütçesi 350 milyon TL oldu. Bütçenin yüzde 41.88'ni yatırıma ayırdıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz 70 projenin tamamına yakınını gerçekleştirdik. Hatta vaat etmediğimiz birçok eseri de Kepez'e kazandırdık" dedi.

Kepez Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşiminde 7 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Devam meclisinde karara bağlanan gündem maddesinden bii de birinci birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen belediyenin 2019 yılı bütçe tasarısı oldu. İlk olarak mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri, belediyenin 2019 yılı bütçesi, gelir tarifesi, kadro cetvelleri ve bütçe kararnamesine ilişkin komisyonun raporuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

TÜTÜNCÜ'DEN 10. DENK BÜTÇE

Daha sonra söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin 2019 yılı gelir ve gider tahmini bütçesiyle ilgili şunları söyledi:

“Övünülesi bir bütçeye sahibiz. Başkanlığımda gerçekleştirilen 10. bütçeyi yapıyoruz. Bundan önceki bütçelerin tamamında olduğu gibi borçlanmanın olmadığı denk bir bütçeyi hazırlamış olmanın 10. kez mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılı gelir bütçemiz 350 milyon TL, gider bütçemiz 350 milyon TL olarak karara bağlandı. Böylece denk bir bütçe sağlanmış oldu."

Her yıl yatırımcı bir bütçe hazırladıklarına değinen Başkan Hakan Tütüncü, “5 yıllık sürede seçim beyannamemizdeki 70 projenin hepsini bir bir gerçekleştirdik. Hatta vaat etmediğimiz birçok eseri, projeyi de Kepez'e kazandırdık" ifadesini kullandı.

BÜTÇEYİ 10 YILDA YÜZDE 169 BÜYÜTTÜ

Tütüncü, 2019 yılı bütçesinin yüzde 41.88'ini yatırıma ayırdıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütçelerimiz her yıl kesintisiz büyümüştür. Bütçemizin yüzde 41,88'ini yatırıma ayırdık. Bütçenin yüzde 30'undan fazlası yatırıma ayrıldığında bu bütçeler yatırımcı bütçelerdir. Bütçemizin gider bütçesindeki büyümemiz bu yıl yüzde 6,92'dir. Son 10 yılın bütçelerini göz önüne aldığımızda reel büyüme oranı yüzde 169'dur. Bu rakam 10 yılda Kepez Belediyesini mali alanda yüzde 169 büyüttüğümüz anlamına gelir. 2009-2019 yılları arasındaki bütçelerin yatırım kısımlarındaki artış da yüzde 85'tir. 2009'da 100 lira yatırım yapan Kepez Belediyesi, bugün 185 lira yatırım yapar hale geldi. Yüzde 169 büyümenin yüzde 85'lik kısmını yatırıma aktardık. Bunun da mali başarıda önemli bir gösterge olduğunu ifade etmek isterim."

Tütüncü'nün konuşmasının ardından 2019 bütçe taslağı oy birliği ile meclisten geçti.

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