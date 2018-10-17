Kepez'den 'Sporcu ve Gençlik Buluşmaları'

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin gençleri rol model alabilecekleri sporcularla buluşturan projesi, 'Sporcu ve Gençlik Buluşmaları' bu yıl Barbaros Ortaokulu'nda başladı.

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 'Sporcu ve Gençlik Buluşmaları' kapsamında başarılı sporcular ve gençleri bir araya getiriyor. Yılın ilk etkinliği Barbaros Ortaokulu'ndan düzenlendi. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Belediyespor işbirliği ile düzenlenen etkinliğe Kepez Belediyespor basketbol, voleybol ve futbol A takımı oyuncuları oldu.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ile sporcular Dila Kamacı, Ediz Bilge Turgut, Sıla Demirtaş, Erhan Yetek, Hasan Efe, Caner Şenay, Umut Durmuş, Erdem Türetken katıldı. Sporcular, kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını ve başarılı bir sporcu olabilmenin sırlarını anlattı. Konuşmaların ardından Barbaros Ortaokulu öğrencileri merak ettikleri soruları da sporculara yöneltti.

'GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Gençler bizim geleceğimiz. Onların doğru ve ideal örnekler görmeleri yarınları için çok önemli. Zararlı alışkanlıklardan uzak, sporla iç içe bir hayat yaşayabilmeleri ve bunları yapan insanları örnek olarak görmeleri için 'Sporcu ve Gençlik Buluşmaları' projesini geliştirdik. Her şey çocuklarımız için" dedi.

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