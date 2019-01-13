Kepez'den semt pazarlarına ücretsiz servis

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, semt pazarlarına ücretsiz servis hizmeti sunmaya başladı.

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilikte yeni bir projeyi daha Kepezlilerin hizmetine sundu. Kepezlilerin yaşamlarını kolaylaştıran uygulamalarına bir yenisini ekleyen Kepez Belediyesi, semt pazarlarına ücretsiz servis hizmeti sunmaya başladı. Belediyenin uygulamaya koyduğu semt pazarlarına ücretsiz servis aracı hizmeti ile vatandaşlar rahat ve konforlu bir şekilde pazara gidip gelme imkanı buluyor. Ücretsiz servis araçlarından yararlanan vatandaşlar, alış verişlerini tamamladıktan sonra da yorulmadan evlerine rahatça ulaşabiliyor. Özellikle yaşlı ve çocuklu kadınlar için büyük kolaylık sağlayan ücretsiz pazar servisleri, Kepezlilerin yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Kepez Belediyesi'nin ücretsiz servis araçları; Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan pazartesi pazarı, Kanal Mahallesi'ndeki salı pazarı, Esentepe'deki (Erenköy) çarşamba pazarı, Gülveren'deki perşembe pazarı, Ahatlı'daki cuma pazarlarına ulaşım sağlıyor. Ücretsiz semt pazarı servis araçlarından pazartesi günleri Ahatlı ve Yenidoğan mahalle sakinleri, Salı günü Kanal ve Yeşiltepe, Çarşamba Erenköy ve Esentepe, Perşembe Duraliler, Şafak, Gülveren, cuma günleri de Ahatlı ve Kültür mahalle sakinleri yararlanacak. Semt pazarlarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak olan Kepez Belediyesi servis araçları, 10.00-12.00-14.00 ve 16.00 saatlerinde mahalle sakinlerine hizmet verecek.

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