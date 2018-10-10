Kepez'den mahallelere gönül sofrası

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, cuma günleri farklı bir mahalledeki camide, sabah namazı sonrasında kurulan kahvaltı sofrasında hemşehrileriyle buluşuyor.

Kepez Belediyesi, gönül birlikteliğini pekiştirmek amacıyla her cuma sabahı farklı bir camide kahvaltı sofrası kuruyor. 'Kahvaltı soframızı paylaşıyoruz' adıyla gerçekleştirilen programda Başkan Hakan Tütüncü, önce cemaatle birlikte sabah namazını kılıyor, daha sonra caminin avlusunda kurulan kahvaltı sofrasında hemşehrileriyle bir araya geliyor. Çay, zeytin, peynir ve simitten oluşan kahvaltıda Tütüncü, sohbet ettiği hemşehrilerinin belediyecilik hizmetleriyle ilgili taleplerini dinliyor.

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, “Her cuma sabahı, güzel bir gelenek başlasın düşüncesiyle önce sabah namazında buluşalım, arkasından mütevazı bir kahvaltıda gönül sofrasını hemşehrilerimizle paylaşım istedik. Bu amaca dönük olarak 'kahvaltı soframızı paylaşıyoruz' etkinliğini başlattık" açıklamasını yaptı.

Alanyalılar Camii'nde başlayan, geçen hafta Yunus Emre Camii'nde gerçekleştirilen 'kahvaltı soframızı paylaşıyoruz' programı, bu hafta da Gündoğdu Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camii'nde devam edecek.

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