Kepez'den ihtiyaç sahiplerine destek

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin 2018 yılında ihtiyaç sahibi 18 bin 289 kişiye giysi, 21 kişiye soba, 470 kişiye yakacak, 4 bin 7 kişiye gıda, 192 kişiye de eşya yardımında bulundu.

Kepez Belediyesi, 2018 yılında ihtiyaç sahiplerine giysiden yakacağa, sobadan gıdaya kadar pek çok konudan yardım etti. Kepez Belediyesi, 2018 yılında 18 bin 289 kişiye giysi, 470 kişiye yakacak, 21 kişiye soba, 4 bin 7 kişiye gıda ve 192 kişiye de eşya yardımında bulundu. Belediye ekipleri 333 ev, bin 168 cami ve ilçedeki tüm okulların da temizliğini üstlendi. 65 yaş üstü ve kimsesizlere evde bakım ve sağlık hizmetinin yanı sıra ev temizliği desteği verildi.

Belediyeciliğin yol yapmak asfalt döşemekten ibaret olmadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "2009 yılında göreve geldiğimizde biz hemşehrilerimize belediyeciliğin ötesinde hizmetler götüreceğiz demiştik. Bu anlayışla hemşehrilerimizin her daim yanlarında, gözümüz, kulağımız da mahalle mahalle tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerimizin üzerinde oldu. Onların mutluluğu bize daha çok çalışma azmi verdi" dedi.

FOTOĞRAFLI