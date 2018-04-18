Kepez'den gençlere Çalıştay

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi ve Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi işbirliğiyle 'Yerel Politika Gençsiz Olmaz Çalıştayı' düzenlendi.

Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan çalıştaya, üniversitede ve liselerden 40 öğrenci katıldı. Çalıştayla, gençlerin yerel yönetimi yakından tanımaları, proje ve fikirlerini beyan etmeleri, yerel yönetimlerden beklentilerinin alınması, karar alma mekanizmalarına etkin şekilde katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Çalıştay, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün öğrencileri, meclis salonunda kabul etmesiyle başladı. Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı konuşmada, “Gençlerin belediye hizmetleriyle ilgili fikirlerini almak, yerel politikalara katkı koymalarını sağlamak ve onların katılımcılık anlamında üretmiş oldukları fikirleri kendilerinden dinlemek bizim içim çok önemli" dedi.

Başkan Tütüncü, gençlere kendisinin çok erken yaşlardan itibaren yönetimle ilgili fikirleri olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Fikirlerimi aktarabileceğim etkili, yetkili kişileri çok aradığımı hatırlıyorum. Ama bu kişilere ulaşmak mümkün değildi. O zaman ben de kendi düşüncelerimi kendim hayata geçireceğim, diye bir yol seçtim. Şehirle ilgili dertlerimi, taleplerimi yerel idareye aktaramama durumu beni belediye başkanlığına taşıdı. Böyle bir geçmişe sahip olunca gençlerin yerel yönetimle ilgili fikirleri, çocukların çocukça bakışları bizim içim önem arz ediyor."

GENÇLER TECRÜBE KAZANACAK

Gençlere önem veren bir belediye olduklarının altını çizen Hakan Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gençlerle bir araya gelmek, onların belediyeden ne beklediğini öğrenmek, yerel yönetime katkılarını sağlamak. Bütün bunları çalıştay gibi organizasyonlarda kurumsal anlamda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çalıştaylar karşılıklı etkileşim sağladığımız ortamlardır. Hem ben gençlerden bir şeyler öğreneceğim hem de gençler tecrübe kazanmış olacak. Gençlik meclisi kurma çalışmamız var. Bu çalıştay, gençlik meclisi için de ışık tutucu olacak."

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından gençlerin kentle ve belediyecilikle ilgili sorularını cevaplandırdı. Çalıştayın açılış törenine Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ile Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız da katıldı.

GENÇLER ÇALIŞTAYDA KATILIMCILIĞI ÖĞRENECEK

Çalıştayda, katılımcı gençlik ile ilgili drama çalışmalarının yanı sıra yerel yönetimler gençlik politikaları yasal mevzuatı, gençler tarafından oluşturulan yerel yönetim karar alma süreçlerine katılım yolları konuları tartışılıyor. Çalıştayda ücretsiz Avrupa fırsatları için proje yazma eğitimi de veriliyor. Çalıştay kapsamında gençler, Kepez Belediyesi'nin yatırımlarını da hizmet tanıtım gezisiyle yerinde görecek.

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