Kepez'den eğitime destek

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, üniversiteye hazırlık kursları yeni eğitim sezonunu açtı.

Geçen yıl 120 öğrenciyi Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversite ve bölümlerine yerleştiren Kepez Belediyesi, bu yıl da birçok öğrenciyi üniversiteye hazırlayacak. Uzman öğretmen kadrosu ile öğrencilere üniversite kapılarını aralayacak olan Teomanpaşa Kurs Merkezi, düzenlenen törenle yeni eğitim yılını resmi olarak başlattı. Kepez Belediyesi'nin üniversite hazırlık kursları yeni eğitim öğretim yılı açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

EĞİTİMDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Eğitim konusunda her zaman gençlerin yanı başında olduklarını dile getiren Başkan Hakan Tütüncü, “Yavrularımızın, gençliğimizin, geleceğimizin hizmetinde olmayı kanuni değil, vicdani sorumluluk olarak gördük. İşte okul öncesinde açmış olduğumuz anaokulları Antalya'nın bugün önemli markaları haline geldiyse, burada bizim ve arkadaşlarımızın kolektif büyük bir emeği, büyük bir gayreti vardır. Bu gayret de milletimiz tarafından halkımız tarafından takdir edilmektedir. Bunun yanında ilkokullara uyguladığımız eğitim ile ilgili programlar, bilgi evleri ve etüt evleri projelerimiz, robotik kodlama merkezi eğitim alanında atmış olduğumuz önemli adımlardır" dedi.

Kepez Belediyesi'nin kurslarında üniversiteye hazırlanan ve Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nü kazanan Ceyda Büşra Yörük de teşekkür konuşması yaptı. Konuşmaların ardından yeni dönem üniversiteye hazırlık kurslarının açılışı gerçekleştirildi. Başkan Tütüncü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Solak, kurs sınıflarını gezdi.

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