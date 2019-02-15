Kepez'den 31'inci bilişim sınıfı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, 50 okula bilişim sınıfı projesi kapsamında 31'inci bilişim sınıfını Ünsal Ortaokulu'na kazandırdı.

Bilişim Sınıfı'nın açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar, öğrenci ve velileri katıldı.

Ünsal Ortaokulu Bilişim Sınıfı Açılış töreninde konuşan Başkan Hakan Tütüncü, Kepez'e 31'nci bilişim sınıfının kazandırıldığını söyledi. Geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Tütüncü, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onları iyi bir şekilde geleceğe taşırsak, kazanan milletimiz olacak. Bu sebepten dolayı hukuki sorumluluğumuz olmadığı halde vicdani sorumluluğumuz gereği en çok okullara, en çok öğrencilere ve sevgili çocuklarımıza hizmet ediyoruz" dedi.

Ünsal Mahallesi'nin de okul talebi olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “O okul buraya ya yapılacak, ya yapılacak. 2019 yılı bitmeden temelimizi atıyoruz. Bu okulun yapımı için çalışmalara başladık. Okul yeri ile ilgili mülkiyet sorunlarını belli bir aşamaya getirdik ve 2020'de açacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Ünsal Ortaokulu'nun Bilişim sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Tütüncü ve beraberindeki heyet bilişim sınıfını gezdi.

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