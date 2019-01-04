Kepez'den 19 kişiye işitme cihazı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle işitme engelli 19 kişiye işitme cihazı hediye edildi.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle işitme engelli 17'si öğrenci 19 kişiye işitme cihazı hediye edildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki ana, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan yardımcısı Mustafa Özsoy, Beyazay Derneği Antalya Şube Başkanı Ayşe Güliz Yılman, Kulak İşitme Cihaz Uygulama Merkezi sahibi İlkay Turhan ortak oldu. Başkan Tütüncü, önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan herkese işitme cihazı tedarik edebilecekleri yeni bir döneme girdiklerini söyledi. İşbirliği yaptıkları firma ve sponsorlara teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Geçen yıl açılışını yaptığımız Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018'in en iyi adımlarından biri oldu. Birçok sosyal projeyi tek çatı altında koordine edebilme imkanı sağlayan merkez, gün geçtikçe güçlenerek daha fazla insana fayda sağlıyor" dedi.

ONLAR GÖNÜLLERİYLE DUYUYOR

Kepez Belediyesi'nin özel bireylerin hayata tutunabilmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Tütüncü, “Hemşerilerimin her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya çok büyük önem verdik" dedi. Başkan Tütüncü, törene katılanların işitme cihazlarını Beyazay Derneği Antalya Şube Başkanı Ayşe Güliz Yılman ve Kulak İşitme Cihaz Uygulama Merkezi sahibi İlkay Turhan ile birlikte taktı. Başkan Tütüncü, daha sonra sosyal medya hesaplarından işitme engelli vatandaşlara işitme cihazı hediye edeceklerini duyurdu.

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