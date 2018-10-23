Kepez'den 10 bin kişiye aşure

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 5 noktada 10 bin kişiye aşure dağıttı.

Kepez Belediyesi, Muharrem ayında farklı gün ve noktalarda aşure dağıttı. Kepez Belediyesi, aşure dağıtımını Çelebi Sultan Mehmed Cami, Yavuz Selim (Süleymaniye) Cami, Akdeniz Sanayi Sitesi Cami, Ali Uyaroğlu Cami ve Kepez Kaymakamlığı önünde gerçekleştirdi. İlk aşure dağıtımını Yeni Mahalle'deki Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde yapan Kepez Belediyesi bu yıl 10 bin kişiye aşure dağıttı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl 5 nokta da 10 bin kişiye aşure dağıttıklarını belirtti. Başkan Tütüncü, “1 kap aşure 1 gönüle, 10 bin kap aşure de 10 bin kişinin gönlüne ulaşabilmektir. En güzel günlerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek, bu gönül birlikteliğini yaşayabilmek büyük mutluluk" dedi.

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