Kepez'de yılın son doğum günü

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin spor okulları ve etüt merkezlerinde eğitim gören Aralık ayı doğumlu 103 öğrenci, doğum günü pastalarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütücü ile birlikte kesti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, spor okullarında ve etüt merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin doğum günlerini kutlamak için her ay düzenlenen toplu doğum günü kutlamasına katıldı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki etkinlikte, Aralık ayı doğumlu Kepez Belediyespor'dan 53 ve belediyenin etüt merkezlerinden 50 öğrencinin doğum günü kutlandı. Salon fuayesinin süslendiği, kostümlü animatörlerin ve yüz boyama etkinliğinin yapıldığı kutlamada öğrenciler, canlı müzik eşliğinde keyifli saatler geçirdi.

GELECEĞE GÜÇLÜ YÜRÜSÜNLER

Aralık ayı doğumlu çocukların mutlu gününe ortak olan Başkan Hakan Tütüncü, “Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek, hatıralarında yer edinmek, onları geleceğe daha güçlü taşımak için, kendilerini önemli hissettirmek. Bu amaçla yaptığımız doğum günleri 2018'de çok renkli geçti. İnşallah onlar geleceğe güçlü yürüsünler, iyi bir eğitimin neticesinde hayatın içinde güçlü bir şekilde yer alsınlar. Onların bu yolculuklarında her zaman yanlarında olalım, destekleyelim. Onlar da geriye dönüp baktıklarında velileriyle, yaşadıkları şehirle gurur duysunlar" dedi.

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından dev yaş pastayı Aralık ayı doğumlu 103 çocukla beraber kesti.

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