Kepez'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında yapıldı.

Kepez Belediye Meclisi'nin 2019 yılının ilk toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında gerçekleşen ocak ayı olağan meclis toplantısında, 1 yıl süreyle görev yapacak olan denetim komisyonunun yeni üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli oylama sonucunda Hatice Sütçü, Ali Fidan ve Musa Batu (AK Parti), Muharrem Tufan (MHP) ile Eren Kurt (CHP) denetim komisyonunun yeni üyeleri oldu.

Belediye meclisinin, 1 aylık tatil süresinin haziran ayı olması talebi de oybirliği ile kabul edildi. Oturumda, Altınova Mahallesi'nin emsal artışı talebini karşılayacak olan 11000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu da görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda bölgenin gelişimine uygun olacak şekilde kuzey kesimlerdeki toptan ticaret alanları, toplu işyerleri alanına; orta kesimdeki toptan ticaret alanları ise güney kesimdeki ticaret alanlarını desteklemesi amacıyla ticaret alanına dönüştürüldü. Yapılaşma hakları arasındaki farkları gidermek için ise yeni üretilen toplu işyeri ve ticaret alanları için emsal değeri 0.80 olarak belirlendi. Müzakerelerin ardından Altınova bölgesinin 11000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu oy birliğiyle kabul edildi.

KONUT ALANLARINDA EMSAL 0.60'DAN 0.80'E ÇIKARILDI

Altınova'da 'Köyiçi' mevkii olarak bilinin kısımdaki düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının, ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi ve emsalin 0.60'dan 0.80 çıkarılmasını kapsayan 11000 ölçekli imar planı revizyonu da görüşüldü. Konut alanlarını kapsayan imar revizyonu, müzakere etmesi için İmar Komisyonu'na havale edildi.

'ANTALYA'NIN DOĞU GİRİŞİ GÜZELLEŞECEK'

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptığı açıklamada, "Altınova bölgesini kapsayan bu plan revizyonu ile ticari alanlar arasındaki emsal ve yapılaşma hakları eşitlenmiş oldu. Yine bölgenin birbiriyle uyumlu ve modern şehircilik kriterlerine uygun yapılaşmasının önünü açtık. Yeni imar haklarıyla kentin doğu girişinde yer alan Altınova bölgesi, turizm kentine yaraşır bir görünüm ve siluete kavuşacak" dedi.

'YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞACAK"'

Plan revizyonunun, bölgede yeni ticaret merkezlerinin önünü açacağına değinen Başkan Tütüncü, "Ticaret merkezleri bölgenin şehirleşmesine çok olumlu etki sağlayacak. Bölgede büyük iş merkezleri meydana getirilirse istihdam oluşacak. O iş merkezlerinde bu şehrin insanı çalışacak. İmar planı ile Altınova'daki şehirleşmenin önündeki engelleri kaldırıyoruz, vatandaşın arazisini daha kıymetli hale getiriyoruz. Ticareti hareketlendirecek yeni tesislerin gelmesini sonuçluyoruz ve yeni istihdam alanları açıyoruz. 'Köyiçi' dediğimiz bölgenin doğusundaki konut parsellerinde emsal 0.80 idi. Batı kısmındaki konut alanlarındaki 0.60 olan emsali, imar revizyonu ile 0.80'ne çıkarıyoruz. Hem konut hem de ticaret alanlarında 0.60 olan emsaller, 0.80 olacak. Altınovalılara, yeni yılda altından daha kıymetli bir müjde verdik" dedi.

FOTOĞRAFLI