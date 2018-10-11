Kepez'de yeşil alan çalışmaları

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından 2009 yılında beri 4 milyon 781 bin kök fidan ve bit toprakla buluşturdu.

Kepez Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ilçedeki yeşil alan miktarını 3 milyon 3 bin 345 metrekareye ulaştırdı. 2009 yılından itibaren ağaç, çalı, lale, sümbül, nergis ve mevsimlik çiçeklerden oluşan toplamda 4 milyon 781 bin 321 kök bitkiyi toprakla buluşturan Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, süs bitkilerini ise kendi tesislerinde üretiyor.

2009 yılından 258 olan çocuk parkı sayısına 315 yeni park ekleyen Kepez Belediyesi, mevcut 102 parkta da tadilat ve onarım yaptı. Kepez Belediyesi tarafından 2009 yılından itibaren 112 basketbol sahası ile 197 takım fitness spor aleti, 313 takım çocuk oyun gurubu, 25 adet sokak oyunları alanı, 35 taksi durağı, 45 adet havuz Kepezlilerin hizmetine sunuldu.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler, 275 okul, 225 cami ve 149 kamu binasının da çevre düzenlemesini yaptı. 23 bin 356 adet tekli bank, 18 bin 635 masalı bank ve 7 bin 550 pergola tahsisi yapılan ilçede, 9 bin 985 adet çöp sepeti montajı da gerçekleştirildi.

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