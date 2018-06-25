Kepez'de yaz okulu başlıyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda on farklı branşta verilecek eğitim metotları ve dikkat edilmesi gereken hususlar belirlendi.

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları, 2 Temmuz'da eğitime başlıyor. Eğitim süreci başlamadan kaliteli ve nitelikli bir dönemin yaşanması adına Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda görev alacak eğitim kadrosuyla toplantı yapıldı. Kepez Belediyesi Spor Kompleksinde gerçekleştirilen toplantıya, Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, başkanlık etti. Antrenörlerle, çocukların ve gençlerin alacakları eğitimin kalitesi ve spor okulundaki hassasiyetler üzerinde duruldu.

EĞİTİM METOTLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Ahmet Ünlüoğlu, antrenörlerle yaz spor okulunda on branşta verilecek eğitimde kullanılacak metotlar ve sporcuların eğitiminde dikkat edilecek hususlar üzerine de görüşme yaptı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü olarak her yıl hizmet kalitesini arttırdıklarını belirten Ünlüoğlu, "Akademik bir eğitim anlayışıyla her sporcumuzla birebir ilgileniyoruz. Uzman antrenörlerimiz; sporcularımıza, kendi yeteneklerini keşfetmelerinde ve ortaya çıkartmalarında yardımcı oluyor" dedi. Başkan Ünlüoğlu, antrenörlerin, 'Antrenörler Günü'nü kutladı.

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