Kepez'de yaşlılara 5 yıldızlı hizmet

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün seçim döneminde vaad ettiği 70 projeden biri olan ve kısa sürede tamamlanarak hizmete açılan Şefkat ve Huzurevi, beş yıldızlı otel konforunda yaşlılara hizmet veriyor.

Kütükçü Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki 2400 metrekarelik alan üzerine kurulu 52 odalı Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi, sadece bir bakım evi değil, aynı zamanda bir sosyal platform olarak da hizmet veriyor. Huzurevinin planlanmasından hayata geçirilmesine kadar büyük payı olan Başkan Hakan Tütüncü, bu tesis ile hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçen yıl hizmete açılan 52 yataklı Şefkat ve Huzurevi'nin en büyük özelliğinin yaşlıların şefkat dolu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri olduğunu vurgulayan Tütüncü, “Huzurevlerinin en büyük özelliği şefkat yanıdır. Küçüklerin büyüklerle böylesi özel ortamlarda sohbet etmesi, bu binaların soğukluğunu yumuşatır. İşte biz de bu anlayışla yola çıkarak, yaşlılarımıza 5 yıldızlı hizmet veren Şefkat ve Huzurevi'ni hediye ettik" dedi.

MİMARİSİ DARÜLACEZE'DEN ESİNLENİLDİ

Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'nin yapımında İstanbul'daki tarihi Darülaceze mimarisinden esinlenildi. Şefkat ve Huzurevi, modern ve klasik Türk mimarisi izleri de taşıyor. Çok katlı, sıkışık, bunaltıcı yapılar yerine, tek katlı, iç bahçesinde dinlenme yerleri, yürüyüş parkurları, pasif sporların yapılacağı alanlar ve kameriyelerin olduğu huzurlu bir mekan olarak tasarlanan tesis, mimari yönden huzur veren yapısıyla dikkati çekiyor.

52 YATAK KAPASİTELİ

Şefkat ve Huzurevi'nde televizyon odaları, kütüphane, hobi atölyeleri, dinlenme mekanları, revir, hemşire odası, ibadethane, yemekhane, psikolog ve diyetisyen odaları, idari ofisler, çamaşırhane yer alıyor. 52 yatak kapasiteli huzurevi 60 yaş ve üzeri misafirleri ağırlıyor. Odaların ikişer kişilik olduğu huzurevi, konaklamalı ya da günübirlik de kullanılabiliyor.

FOTOĞRAFLI