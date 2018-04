Kepez'de toplu sözleşme tamam

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi ile yetkili sendika Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 288 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, törenle imzalandı. İki yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin yevmiyelerine birinci yılın her 6 ayında 9 TL, 2'nci yılın her 6 ayında ise 8.5 TL zam yapıldı.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplu sözleşme törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Hakan Tütüncü, “Göreve geldiğimizde belediyenin personeline borcu olduğunu, işçisine borcu olduğunu gördük" dedi. O dönemde personel borcunun 2 milyon lira olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Arkadaşlarıma sordum, 'Ekonomik olarak kim daha güçlü?' Tabiki ekonomik olarak belediye çok daha güçlü cevabını aldım. Borç kime yapılır? Güçsüz olanın güçlü olana borçlanması durumu söz konusudur. Burada tam tersi bir durum vardı. İlk görevi devraldığımda arkadaşlara ekonomi ile ilgili ilk talimatım geçmişe dönük borçların ödenmesi ve kendi dönemimize ait borcumuz olmayacak demiştim. Kasa boştu ama yüreğimizdeki sevgi çok büyüktü. Kısa bir sürede geçmişe dönük bütün borçlarımızı kapattığımız gibi kendi dönemimize ait hiçbir borç yapmadan yolumuza devam ettik" dedi.

Daha sonra söz alan Mahmut Arslan, 15 yıldır sendika olarak Kepez'de olduklarını belirterekn, “Hakan başkan göreve geldikten sonra kamuoyunu ve bizleri şaşırttı. Çok kısa bir sürede alacaklarımızı kapattı. Aidatlarımız ve işçi alacaklarımız zamanında ödendi. Buradaki farkındalığı oluşturduğu için Hakan Başkana teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Törene katılan belediye personelinin alkışları ile sözleşme karşılıklı imzalandı. Tören, Arslan'ın Başkan Tütüncü'ye teşekkür plaketi vermesi ile sona erdi.

İŞÇİNİN KAZANIMLARI

2 yılı kapsayan toplu sözleşme ile 288 işçinin yevmiyelerine birinci yılın her 6 ayında 9 TL, 2'nci yılın her 6 ayında 8,5 TL zam yapıldı. Çalışanlar, her kıdem yılı için ücretlerine 30 kuruş ilave zam da aldı. Arazide çalışan işçilerin yevmiyelerine ilk yıl 7 TL, 2'nci yıl ise 8 TL ek ödeme verildi. Her ay verilen sosyal yardım parası da 774 TL'den birinci yılda 860 TL'ye, 2'nci yılda ise 925 TL'ye çıkarıldı. İşçilere, ilk yıl 350 TL ile 400 TL, 2'nci yıl 400 TL ile 450 TL yazlık ve kışlık giysi yardımı da yapılacak. İşçilerin sorumluluk ücreti de 17 TL'ye çıkarıldı. Bu rakam üniversite mezunları için 25 TL oldu. Çocuğu okuyan işçilere birinci yıl 250 TL, 2'nci yıl 300 TL kırtasiye yardımı, çocuğu üniversiteye giden işçilere ise birinci yıl 500 TL, 2'nci yıl ise 600 TL yardım verilecek.

FOTOĞRAFLI