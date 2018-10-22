Kepez'de taksi durakları yenilendi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, ilçedeki 35 taksi durağını yenileyerek hizmete soktu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, taksicilerin talepleri doğrultusunda ilçedeki durakları modernize ettirdi. Belediye ekipleri ilçedeki 35 durağı yenilerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırdı. Göreve geldiğinde taksici esnafına yakışmayan tenekeden taksi durakları olduğunu kaydeden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Şimdi ise taksici esnafımız içinde tuvaleti, mutfağı, dinlenme alanı olan modern taksi duraklarında hizmet veriyor. Bir ülkenin bel kemiği esnafıdır. Her zaman esnafımızın yanı başında olduk. Belediye başkanlığım boyunca terazinin topuzunu hep esnafımızdan yana kullandık. Esnafımıza kapımız sonuna kadar açık" dedi.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce 11 adet, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce 24 adet olmak üzere toplamda ilçeye 35 adet modern taksi durağı kazandırıldı.

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