Kepez'de 'Sporcu Gençlik Buluşması'

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Sporcu Gençlik Buluşması' kapsamında Antalya TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Sporcu Gençlik Buluşması' kapsamında Baraj Mahallesi'ndeki Antalya TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu. Profesyonel sporcuların tecrübelerini paylaştıkları buluşmaya Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ile kulübün profesyonel liglerdeki futbol, basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları da katıldı.

Başkan Hakan Tütüncü, okulun çok amaçlı salonundaki buluşmada yaptığı konuşmada, 2014'te en büyük hayalinin Kepez'e Fen Lisesi kazandırmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kepez'e, Fen Lisesi kazandırmak için birçok kapıyı çaldık. Son alarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu Fen Lisesi'nin yapımını gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi olarak okulun yapılacağı arazinin imar ve mülkiyetle ilgili problemlerini çözdük ve araziyi Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis ettik. Sonra da okulun inşası başladı. Okulun Kepez'e kazandırılmasında büyük bir emek ve gayret ortaya koyduk."

'SPORU HALK VE GENÇLER İÇİN YAPIYORUZ'

Sporun yaşamı kaliteli hale getirecek bir olgu olduğunun altını çizen Hakan Tütüncü, "Kültürle, sanatla, sporla ilgilenmek; sosyal hayatın çeşitli alanlarında faaliyet göstermek bunlar da akademik başarınıza ve gelecekteki kariyerinize doğrudan etki edecek hususlardır. Spor bir yaşam biçimidir. Kepez Belediyesi olarak sporu, spor olsun diye yapmıyoruz. Sporu halk ve gençler için yapıyoruz. Bu kapsamda belediyemizin spor kulübünün profesyonel takımlarında oynayan oyuncularını, gençlerle bir araya getiriyoruz. Spora ilgi duyan, sporun farklı alanlarında kendisini geliştirmek isteyen gençlerin, sporcu arkadaşlarımızın tecrübelerinden yararlanmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

'VERDİM GİTTİ'

Başkan Hakan Tütüncü, öğrencilerin kütüphanelerine kitap ve bilgisayar isteğine de şu cevabı verdi: "Siz yeter ki, okumak isteyin. Kitap listesini hazırlayın getirin, en güzel desteği yapacağım. Bilgisayarları da verdim gitti. Biz size kalbimizi, gönlümüzü verdik. Kitap mı, bilgisayar mı vermeyeceğiz."

Buluşmada, profesyonel takımlarda oynayan sporcular, öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplandırdı. Başkan Tütüncü, programın sonunda okul yönetimine, milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla hatıra ürün olarak yeniden tasarladıkları Türk Milli Futbol Takımı'nın ilk formasını ve sporcuların imzaladığı futbol topunu hediye etti.

Öğrenciler de Başkan Tütüncü'ye, Sultan Alparslan'ın yağlı boya tablosunu hediye etti.

Başkan Tütüncü, daha sonra okulun kütüphanesini de gezdi.

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