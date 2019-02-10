Kepez'de seçim startı verildi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı ve Ak Parti Kepez Adayı Hakan Tütüncü, seçim startını kültür ve sanatta 'en önemli projem' dediği Mimar Sinan Kongre Merkezi'nden verdi. '31 Mart Yerel Seçim Kampanyası' programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasında Tütüncü'yü övgü dolu sözlerle anlattı.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen '31 Mart Yerel Seçim Kampanyasına' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya il Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile çok sayıda parti üyesi katıldı. Başkan Tütüncü'ye, eşi Ayşe Tütüncü, eşlik etti. 31 Mart seçim çalışmalarına start veren buluşma, Antalya'nın yedi bölgesinden katılımcılarla gerçekleşti.

'NİYET HAYIR, AKIBET HAYIR'

Antalya'da seçim çalışmalarının başlangıcının yapıldığı buluşmada konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şunları söyledi:

"Hep beraber çıktığımız bu yolun sonunda büyük bir başarıya Antalya'da, Kepez'de 31 Mart'ta hep birlikte şahit olacağız. Hep beraber çıktığımız bu yolun sonunda büyük bir başarı hemşehrilerimizin mutluluğu ve güzelliği var. Cumhur ittifakını Kepez'de Milliyetçi Hareket Partisi ile en güzel şekilde temsil edeceğiz. Bahattin başkanımızla birlikte Ak Parti çatısı altında bu 15'inci seçim çalışmamız. Geçmiş tecrübelerimizden de istifade ederek bütün güzellikleri Kepez'de, teşkilatımızla birlikte yaşadığımız düğün gibi bayram gibi bir çalışma yapacağız. Ve inşallah zafer konuşmasında da hep birlikte hep beraber olacağız. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah niyet hayır akıbeti hayır olacak."

'BELEDİYECİLİK GÖNÜL İŞİ'

Başkan Tütüncü'nün ardından kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise şöyle dedi:

"Bugün Kepezimiz 'Haydi bismillah' diyerek bu kutlu yolculuğa çıkıyoruz. İnşallah Hakan kardeşimle bugüne kadar olduğu gibi bu kutlu yolculukta omuz omuza mücadele ederek Kepezimizi Antalyamızı dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Dün Varsak'tan Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ne kadar olan kısımda üçüncü etap tramvay çalışmamızın deneme sürüşünü yaptık. Acaba Kepez'e tren gelecek deselerdi ne kadar inanan çıkardı? Ama hamdolsun biz ne söz verdiysek yerine getirdik. Bundan 15 yıl önce çok iddialı bir söz söylemiştik. Demiştik ki; Kepez Antalya'nın ön bahçesi olacak. Biz sözümüzde durduk ilçeler arasındaki farkları kapattık. Belediyecilik işi gönül işi, gönülden yaparsan akıbette hayır olur."

EN BÜYÜK DESTEK KEPEZ'DEN

Toplantı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıyla devam etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Antalya'nın ve Kepez'in nereden nereye geldiğini şu sözlerle anlattı:

"Bugüne kadar geride bıraktığımız her seçimde Kepez en çok çalışan ilçemiz olmuştur. Size çok teşekkür ediyoruz. Genç ve çalışkan Hakan kardeşim ve hizmetin ustası Menderes Türel ile yola devam demeye hazır bir Kepez görüyorum. Kepez zaten tamam inşallah diyor. Kepez her zaman hazır, bu coşkuyu burada sizlerle yaşamak bizler için büyük mutluluk. Bugün bu salonda coşkuyla bekleyen yedi bölge görüyorum. Her birinden büyük başarılar bekliyoruz. Ama en çok destek Kepez bölgesinden gelecek bunu biliyoruz. 31 Mart'ta mutlu haberlerle yeniden bir arada olmak ümidiyle Hakan kardeşime ve Menderes kardeşime başarılar diliyorum."

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