Kepez'de salep şenliği

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi ev sahipliğinde Bucaklı Genç İş Adamları Kültür ve Dayanışma Derneği (BUGİAD) tarafından 'Bucak Salebi Şenliği' düzenlendi.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğe, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, BUGİAD Başkanı Mehmet Ak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Tütüncü, hemşehri derneklerinin buluşmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, Bucaklıların kültürünü ilçesinde yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

BUCAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ

Kepez'de Bucaklılarla gönül gönüle olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Dostlar neredeyse, biz hep onların yanında olduk. İki hafta öncesi güzel bir tarhana etkinliğinde beraberdik. Bucak'ın kültürünü ve güzelliklerini Antalya'da yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

KONUKLARA SALEP İKRAM EDİLDİ

Bucak yöresi zeybeği başta olmak üzere çeşitli halk danslarının oynandığı şenlikte, yörenin türküleri de seslendirildi. Konuklara salep ikramının da yapıldığı gecede, Başkan Tütüncü'ye desteklerinden dolayı BUGİAD Başkanı Mehmet Ak tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

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