Kepez'de kültür sanat etkinlikleri

ANTALYA () - KEPEZ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2018 yılında yaptığı etkinliklerle vatandaşlara kültür sanat hizmeti sundu.

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılı içerisinde bin 259 etkinlik ile 697 bin 173 katılımcı bir araya geldi. Bu kapsamda Erdem Bayazıt Kültür Merkezi ve diğer birimlerde 631 etkinlik ile 593 bin 293 katılımcı, açık havada yapılan 76 etkinlik ile 102 bin, Elmalı ilçesine düzenlenen 43 tur ile bin 880 katılımcı ağırlandı. Kepez Belediyesi, 509 etkinliğe de destek verdi.

YIL BOYU DOLU DOLU ETKİNLİK

Yine yıl içerisinde 8 seminer, 9 konferans, 12 konser, 5 yarışma ve 12 sergi ile Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sanatseverleri ağırladıklarını kaydeden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2018 yılında birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Her yıl kendi rekorunu kırarak daha iyisini ortaya koyan bir belediye olduklarını söyleyen Başkan Tütüncü, "Ücretsiz gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinlikleri 2019 yılında da devam edecek" dedi.

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