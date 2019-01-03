Kepez'de kadınlar sporla buluşuyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 'Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor' projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçede daha fazla kadının spor yapabilmesi için ortak çalışma başlattı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, 'Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor' projesi kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.

Modern belediyeciliğin temelinde insanların hayatlarını güzelleştirmek ve yeni bakış açıları açabilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, sporu halka yönelik önemli bir unsur olarak kabul ettiklerini söyledi.

SAĞLIK VE MUTLULUK İÇİN

"Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor, Sağlıklı Yaşamı Seçiyor" mottosuyla kadınlara sporu sevdirmek, zinde bir yaşam armağan etmek istediklerini ifade eden Tütüncü, "Hanımlarımız sporun güzelliğiyle buluşmaları açısından önemli önceliklerimizden. Sadece spor yapmaları değil, aynı zamanda onların çeşitli sağlık hizmetleri alması ve servisler almasını da sağlayacağız. Hizmetlerimiz koruyucu hekimlik, eğitici seminerleri de kapsıyor. Daha fazla mahallede sportif faaliyet yapmak temel yaklaşımımız olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte daha güçlü oluruz diye bu protokolü imzalıyoruz. Spor ile şekillenen hayat, sağlık ve mutluluk getiriyor" dedi.

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