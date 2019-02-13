Kepez'de kaçak akar yakıt operasyonu

ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nün yaptığı baskında kaçak olduğu değerlendirilen 3260 litre akaryakıt ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada, araca monte edilmiş plastik tanklarda toplam 3260 akaryakıt ele geçirildi. Araçta her biri 1000 litre kapasiteli 3 plastik tank, her biri 20 litrelik 13 plastik bidon ve akaryakıt aktarımı yapmaya yarayan pompa ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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