Kepez'de iki mahalleye ASM müjdesi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin, 24 maddenin karara bağlandığı Ekim ayı olağan meclis toplantısında, iki mahalleye Aile Sağlığı Merkezi (ASM) müjdesi çıktı.

Kepez Belediyesi, mahallelere ASM binaları kazandırmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi'nin, 24 maddenin görüşüldüğü Ekim ayı olağan meclis toplantısının gündem konularından biri de Altıayak Mahallesi'ne yapılacak ASM binası yerinin imar planı oldu. ASM'nin yapılacağı alanın resmi kurum alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliğiyle meclisten geçti.

Uygulama imar planı değişikliğinin özünde Altıayak Mahallesi'ne ASM binası kazandırma düşüncesi olduğunu aktaran Başkan Tütüncü, bir ASM müjdesi de Atatürk Mahallesi'ne verdi.

ŞİFA VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜLÜYOR

'Doktor da, şifa da hemşehrilerinin yanı başında olsun anlayışıyla' bugüne kadar 8 mahalleye ASM binası yaptıklarını belirten Tütüncü, “Şimdi de ilçe merkezimize uzak bir yerleşim yeri olan Altıayak Mahallemize ihtiyaç duyulan ASM binasını kazandırıyoruz. Atatürk Mahallemizin de bir ASM talebi vardı. Yer ve mülkiyet sorunundan dolayı bu talebi bugüne kadar karşılayamamıştık. Sorunları çözdük. Geçen hafta mahallede yaptığım ziyaretlerde büyüklerimize bölgeye ASM yapacağımızın sözünü vermiştik. En kısa sürede iki mahallemizde ASM binalarını yaparak, hizmete açacağız" ifadesini kullandı.

MAHALLELERİN ASM TALEPLERİ KARŞILANIYOR

'Her şeyin başı sağlık' diyerek, mahallelerin ilk adım sağlık hizmeti olan ASM taleplerini karşıladıklarını aktaran Tütüncü, “Bu amaçla geçen aylarda Fevzi Çakmak, Yükseliş, Altınova Sinan, Göksu, Kuzeyyaka ve Duralililer mahallelerimize ASM binaları inşa ettik. Gazi ve Duacı mahallerimizde ASM'lerin yapımında sona gelindi. Belediye olarak ilçemizde birçok ASM binasının yapımına da ciddi destek verdik. Bundan sonra da hemşehrilerimizin sağlık tesisi taleplerini karşılamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ŞEHİDE VEFA

Altıayak Mahallesi'ne ASM binası yapılmasının önünü açan imar planını müzakere ettikten sonra Kepez Belediye Meclisi, bir şehidin adının daha ilçede yaşatılmasına yönelik kararı aldı. Meclis, ailesinin, 1994'te Ağrı ili Tendürek dağlarında terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan çocukları Faik Aktaş'ın isminin bir parka verilmesi talebini oybirliğiyle kabul etti. Şehit Faik Aktaş'ın, ismi Atatürk Mahallesi'nde bir parka verildi.

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