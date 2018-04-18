Kepez'de futbol şöleni başladı

ANTALYA, () - KEPEZ'in Yıldızları Futbol Turnuvası, açılış töreniyle başladı. 44 okuldan 5 bin öğrencinin katıldığı turnuvada 638 karşılaşma oynanacak.

Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi ile 2 dalda ödül alan Kepez Belediyesi, şimdi de gençleri sporla buluşturan Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası'nı düzenledi. Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi kapsamında düzenlenen turnuvada, 5 bine yakın öğrenci 638 maç deneyimi yaşayacak.

Hasan Doğan Stadı'nda 19 Nisan'a kadar devam edecek turnuvanın açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu spor projesinin aynı zamanda Kepez için bir sosyal sorumluluk çalışması olduğuna dikkat çekti. Çocukları sokağın kötü alışkanlıklarından uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Tütüncü, şöyle konuştu:

“Gazetelerin 3'üncü sayfa haberlerindeki uyuşturucu bağımlılığına dayalı ailelerin yaşadığı trajik hadiseler, hepimizin yüreğini yakıyor. Trajik hadiselerin içerisinde de bizim çocukları o uyuşturucu illetine bulaştırmamak için, çocukların içerisindeki enerjiyi boşaltmamız gerekiyor. Spor, çocukların içerisindeki bu sevgiyle birlikte çok iyi bir alan. Bu alanı en iyi şekilde değerlendirip, çocuklara güzel bir ortam sunduk. Futbol şölenimiz hayırlı uğurlu olsun."

KEPEZ SPOR İLÇESİ OLDU

Gençleri sporun kardeşlik iklimiyle tanıştırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, bu kapsamda çok önemli bir çalışma üstlendiklerini söyledi. Etkinliğin bahar havası içerisinde şenliğe dönüşmüş halini gördüklerini belirten Tütüncü, “Çocuklar çok mutlu, biz de çok mutluyuz" dedi. Kepez'in Türkiye'nin bir spor ilçesi haline geldiğini belirten Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ise “Başkanımız Tütüncü'nün direktifleriyle en büyük amacımız, Kepez'i spor ilçesi yapmaktır. O kadar çok spor aktivitesi yapıyoruz ki, yaptığımız spor aktiviteleri baştan sona kadar iyi bir netice ile sonlandırdığımız için çok rağbet görüyor" diye konuştu.

Protokolün temsili açılış vuruşu yapmasıyla start alan şölende, çocuklar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmak için mücadele etti. Antrenörler tarafından yetenekleri tespit edilmiş Kepez'deki 44 okuldan 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerinin müsabaka deneyimi yaşadığı şölenin açılışında, mini bir konser verildi, renkli palyaçolar eşliğinde çocukların doyasıya eğlenmesi sağlandı.

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