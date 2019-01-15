Kepez'de farkındalık konseri

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, tarafından özel bireylere yönelik farkındalık konser verildi.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, engelli bireyler için Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde 'Engelsiz Gençlerle El Ele' adıyla özel program düzenlendi. Beyaz Baston Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen farkındalık konserinde popüler şarkılar seslendirildi. Gecede, katılımcılar gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Konseri, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Kamil Çam, görme engelli vatandaşlar ve aileleri izledi.

'TOPLUM OLARAK BİLİNÇLENMELİYİZ'

Engelli yetenekleri gençlerle bir araya getiren programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, değişen dünyada teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin körlük var oldukça kullanımı değişmeyecek tek aracın beyaz baston olduğunu söyledi. Her bin kişiden 3 kişinin beyaz baston kullandığına değinen Özsoy, beyaz baston kullanan kişilerin görme yetisini tamamen kaybetmiş olduğunu belirterek, “Bu kişilerin önceliklerini asla unutmamalıyız" dedi. Gecenin sonunda Mustafa Özsoy, katkılarından dolayı Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Kamil Çam'a çiçek takdim etti.

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