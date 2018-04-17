Kepez'de engeller aşılıyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin, 'Engeliniz Engelimizdir' projesi kapsamında 30 otizmli çocuk ve aileleri, ilçedeki sosyal donatı tesislerinde bir araya geldi.

Kepez Belediyesi'nin engelleri kaldıran 'Engeliniz Engelimizdir' projesi devam ediyor. Kepez Belediyesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'nin işbirliğinde 30 otizmli çocuk ve aileleri 'Engeliniz Engelimizdir' etkinliği kapsamında Kepez'deki tesislerde ağırlandı. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı gezinin ilk durağı Dokuma Park alanındaki 'Portakal Çiçeği Günleri' oldu. Çocuklar ve aileleri 50 ton narenciye kullanılarak yapılan minyatür heykelleri izledi. Dokuma Partk'tan sonra Anadolu Oyuncak Müzesi'ni de ziyaret eden çocuklar ve aileleri birbirinden güzel binlerce oyuncağı bir arada görebilmenin mutluluğunu yaşadı.

BAŞKAN TÜTÜNCÜ DE GEZİYE KATILDI

Masal Parkı da ziyaret eden otizmli çocuklara, gezinin son durağı olan Kepez Macera Ormanı'nda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eşlik etti. Çocuklar ve aileleriyle keyifli saatler geçiren Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dernek üyeleri ve otizmli çocukların ailelerinin bu gibi etkinliklerden memnun olduklarını söylemeleri üzerine, bu tür aktivitelerin arttırılmasını istedi.

KEPEZ'DE ENGELSİZ YAŞAM

'Engeliniz Engelimizdir' projesinin engelli ve engelsiz yaşamları bir araya getirmeyi amaçlayan önemli bir etkinlik olduğunu belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Bir gün de olsa bireylerin hayatı paylaşarak birbirlerini tanımalarını, yeni arkadaşlık ve yeni dostluk kapılarının aralanmasına vesile oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılmasını hedef olarak belirlediğimiz bu proje, onlar adına bizlere yeni projeler üretebilmemiz için ışık oluyor. Engeliniz Engelimizdir Projesi, hayatını dört duvar arasında sürdüren kardeşlerimizin de toplumun içine girmesi ve toplumla kaynaşması açısından da büyük önem arz etmektedir" dedi.

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