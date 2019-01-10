Kepez'de engeller aşıldı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018 yılında 750 özel çocuğu şehir gezileri, 500 çocuk ve ailelerini piknik ve 300 çocuğu da yılsonu etkinliklerinde bir araya getirdi.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, uzattığı yardım eliyle 2018 yılında da engelli vatandaşların yanı başında oldu. Yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle engelli olmanın yaşamaya engel olamayacağını gösteren Engelli Koordinasyon Merkezi, 22 özel genç kıza gelinlik giydirerek, düğün organizasyonuna da ev sahipliği yaptı. 'Engelleri Aşarak Zafere Koşanlar' programı ile yaşam hikayeleri örnek olacak kişileri bir araya getiren merkez, yıl boyunca da engelli vatandaşların elini bırakmadı.

ETKİNLİKLERLE BULUŞTURDU

Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018 yılında 750 özel çocuğu şehir gezileri, 500 çocuk ve ailelerini piknik ve 300 çocuğu da yılsonu etkinliklerinde bir araya getirdi. Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına da destek olan Kepez Belediyesi, 32 adet tekerlekli manüel araba, 6 adet akülü tekerlekli sandalye, 3 adet ortopedik tekerlekli sandalye, 10 adet çift motorlu hasta yatağı ve 19 kişiye de işitme cihazı yardımında bulundu. Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Avrupa Birliği projesi kapsamında Azerbaycan'dan gelen gönül elçilerine de ev sahipliği yaptı.

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